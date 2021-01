HR očekuje Oksfordskoj vakcinu do kraja januara

ZAGREB – U Hrvatskoj bi do kraja drugog kvartala ove godine, odnosno do leta, mogao da bude vakcinisan veći deo populacije, ako do kraja januara bude odobrena i treća Oksfordska vakcina za zemlje Evropske unije, izjavio je danas direktor Hrvatskog instituta za javno zdravlje Krunoslav Capak.

„Nadamo se da će do kraja januara biti registrovana i Oksfordska vakcina koja je naručena u 2,7 miliiona doza“, rekao je Capak novinarima nakon što su pred kamerama vakcinu primili članovi vlade.

Govoreći o nuspojavama, Capak je rekao da su one veoma blage.

„Hrvatska agencija za lekove (HALMED) primila je više od 20 prijava nuspojava od primljene vakcine, ali se tu uglavnom radi o bolu na mestu uboda“, naveo je Capak, preneli su hrvatski mediji.

Podsetio je da i proizvođač navodi da su najčešće nuspojave vakcine, osim bola na ubodnom mestu, vakcinisani prijavili mučnine, glavobolje ili blagu temperaturu.

Rekao je i da 50 odsto hrvatskog stanovništva ima čvrst stav da će se vakcinisati, ali da ima i 20 do 25 posto onih koji se dvoume.

(Tanjug)

