HR sabor usvaja Zakon o otvaranju plaža za sve građane bez naknade

ZAGREB – U hrvatskom saboru danas je predstavljen Predlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji predviđa da ubuduće javne plaže neće imati ogradu, već će ostati otvorene za sve građane.

Predlog zakona je predstavio državni ministar u Ministarstvu mora, saobraćaja i infrastrukture Josip Bilaver rekao je da će sve plaže, osim plaža posebne uporabe (plaže bolnica u sistemu javnog zdravstva, plaže za pse, nudističke i slične) su javne.

„To znači da svi imaju jednak pristup i nijedna od tih plaža neće imati ogradu“, rekao je Bilaver.

On je rekao i da je prilikom izrade ovog predloga bilo otpora onih kojima, kako je rekao, oduzimaju to pravo jer, ako su do sada rizorti ili hoteli i mogli ograđivati plaže, sada im je ta mogućnost oduzeta.

Bilaver je pojasnio da 50 posto plaža koje se nalaze unutar naseljenog područja može biti dato u koncesiju, ali ne sme biti ograđeno, nego na tu plažu sme da dođe svako.

„Ako neko ne želi da koristi nečiju ležaljku ili suncobran, neće to koristiti, već će leći na svoj peškir i uživati na toj plaži“, poručio i podsetio da se prema dosad važećem zakonu na plažu nije moglo bez plaćene ulaznice.

Zato je, kazao je, potpuno deplasirano govoriti da novi zakon predviđa zatvaranje plaža i da će moći ih koriste samo neke elitističke grupe.

Bilaver je rekao da je zaštita javnog dobra od devastacije i nelegalne gradnje jedan od najbitnijih ciljeva zakona, prenela je Hina.

Zakon predviđa i drakonske kazne za sve nelegalne graditelje na pomorskom dobru, sve koji eksploatišu ekonomski pomorsko dobro bez koncesije, dozvole ili prava na posebnu upotrebu, kao i sve koji ometaju opštu upotrebu pomorskog dobra, rekao je državni sekretar.

(Tanjug)

