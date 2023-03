Hrelja otkrio vladin paket mera vredan 1.7 milijardi evra

ZAGREB – Hrvatski premijer Andrej Plenković predstavlja danas socijalnim partnerima paket mera pomoći za ublažavanje inflatornih efekata i porasta cena energenata, koje bi trebalo da važe u narednih godinu dana u vrednosti od 1.7 milijardi evra.

Pre sastanka sa socijalnim partnerima, Plenković je predlog paketa mera predstavio koalicionanim partnerima i predstavnicima županija, koje je novinarima otkrio poslanik Silvano Hrelja.

“Suština mera je da građani uživaju zaštitu od velike inflacije još narednih šest meseci za električnu energiju i narednih godinu dana sve ostale mere, uključujući i cenu gasa“, rekao je Hrelja nakon koalicionog sastanka, prenosi zagrebačka N1 tv.

Najavljeno je i ostajanje jednokratne novčani pomoći za najugroženije, odnosno penzionere.

“U maju će biti isplaćeno 75 miliona evra. Idemo redom, u aprilu takođe 75 miliona evra za usklađivanje penzija, a u međuvremenu se radi za penzionere, najugroženije, najsiromašnije, radi se na porodičnim penzijama i to ide svojom dinamikom od nekih 750 rešenja dnevno. Naravno da svi nestrpljivo čekaju da dobiju rešenje o porodičnoj penziji“, rekao je Hrelja.

Najavio je i povećanje dečjih dodatak, a pojavljuju se, kazao je, i neke nove stavke vezano uz koeficijente za slobodne umetnike.

Hrelja je rekao da trošak subvencija za električnu energiju je za oko 2.1 milion građana iznosi tprilike 600 miliona evra, dok je za pomoć građanima poduzetnicima preostalih milijardu evra.

Pojašnjavajući pomoć za penzionere, Hrelja kaže da će svi sa penzijom do 260 evra dobiti 160 evra pomoći, oni koji imaju od 260 do 330 evra dobiće 120 evra, oni s sa penzijom od 330 do 470 evra 80 evra, a oni sa penziojom od 470 do 610 evra dobiće 60 evra pomoći.

