Hrvatski klaster u stalnom rastu

BEČ – Kao što su strepele austrijske vlasti, klaster obolelih od korone koji su se vratili u zemlju sa hrvatskog ostrva Pag, gde je održan jedan muzički festival, neprestano raste.

Trenutno je registrovano 215 inficiranih, koji su raspoređeni po svih devet austrijskih pokrajina.

Na festivalu pod nazivom „Austria goes Zrce“ na ostrvu Pag, to jest na plažnoj žurci, na kojoj je očigledno došlo do širenja korone, bilo je 2.500 posetilaca.

Austrijske vlasti polaze od toga da je broj inficiranih daleko veći od trenutno poznatih slučajeva.

Zbog ovog „mega klastera“ austrijske vlasti razmišljaju o uvođenju obaveznog testiranja prilikom povratka u zemlju.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.