Imovinski izveštaji ASK do sada potvrđenih predsedničkih kandidata u CG

PODGORICA – Trka za predsednika Crne Gore i zvanično je počela, a i pre samog starta borba je bila žestoka, jer kao nikada do sada izazov je bio naći se i na samoj listi kandidata, piše portal podgoričkog Dana i ističe da osim ove liste pažnju uvek izaziva i spisak imovinskog stanja, koji je, kako kažu, u Crnoj Gori duži što si duže u politici.

Imovinski izveštaji dostupni na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) mnogih predsedničkih kandidata i više su nego skromni, neki čak toliko da ni platu nisu prijavili. Međutim, za neke, do sada potvrđene kandidate, javno se spekuliše da imaju više imovine nego što je zvanično prijavljena, naročito u inostranstvu koja nije dostupna javnosti., piše portal.

Predsednički kandidat, prvi čovek Demokratske partije socijalista (DPS), aktuelni šef države, Milo Đukanović, zvanično je suvlasnik firme „Global Montenegro“ i červtine „Univerzitatsa“ – osnivača Univerziteta Donja Gorica (UDG). U njegovom imovinskom kartonu se navodi i da je na „Univerzitats“ upisano desetine hiljada metara kvadratnih zemljišta, zgrada i garaža u Donjoj Gorici. Zemljište koje je bilo upisano na „Global Montenegro“ više se ne pominje u imovinskom kartonu Đukanovića.

Đukanović, dodaju, nikada nije dao saglasnost za uvid u bankovne račune. Za njega se vežu brojne afere, a magazin „Forbs“ je 2017. objavio da njegova porodica poseduje navodno bogatstvo vredno 167 miliona evra, dok je odbegli biznismen Duško Knežević izneo tvrdnje da Đukanović poseduje kolekciju satova milionske vrednosti, što istražuje ASK. Inače, ASK za Đukanovića nikada nije pronašla nikakvo kršenje zakona, čak ni prekršaj.

Za aktuelnog predsjednika države Mila Đukanovića, prema poslednjem imovinskom izveštaju, se zna da on i njegova supruga Lidija mesečno imaju primanja od oko 3.100 evra. Naime, Đukanoviću je predsednička plata oko 2.200 evra, a njegova supruga zarađuje oko 900 i vlasnica je „audija a3“ iz 2006. godine, a zajedno sa suprugom je i vlasnica vaučera.

Kada je u pitanju nepokretna imovina, Đukanović je od ranije vlasnik stana od 187 metara kvadratnih, koji je otkupio od države pod povoljnim uslovima, a nakon ostavinskog postupka razmenom ili nasledstvom ili kupovinom u cilju kompletiranja parcele stekao je i stambene prostore od 47 i 170 kvadrata, nestambene prostore od 42, 70 i 168, garaže od 81, i preko 100.000 metara kvadratnih zemljišta u Nikšiću što je dugo prijavljivano kao ruševine.

Supruga Đukanovića je, prema imovinskom kartonu, vlasnica porodične stambene zgrade od 121 kvadrat i 12 kvadrata pomoćne zgrade, 500 kvadrata dvorišta i preko 2.500 kvadrata zemljišta.

Kandidat Demokrata za predsednika Crne Gore Aleksa Bečić prijavio je da mu je poslanička plata oko 2.000 evra i dao je saglasnost da mu se kontrolišu bankovni računi. Zvanični podaci pokazuju da ne posjeduje nikakvu imovinu. Bečić je sudeći po njegovom imovinskom izveštaju veliki ljubitelj kupovine na rate, pa u te svrhe otplaćuje devet dugova u ukupnom iznosu od oko 4.400 evra, piše Dan.

Kandidat Demokratskog fronta za predsednika države Andrija Mandić, piše portal, u jednom od spotova naveo je da kao „preduzetnik i privrednik zna koliko je važno ići u korak sa Evropom“, međutim njegov imovinski izveštaj govori da on barem zvanično nije ni preduzetnik, ni privrednik, jer na svoje ime nema nijednu firmu, pa čak ni akcije u preduzećima.

Prema zvaničnim podacima koje je prijavio ASK, Mandić nema ništa osim nasledstva i to po 50 odsto udela u kući od 360, pomoćnom objektu od 73 i placu od 1.000 kvadrata, a na njegovo ime se još vodi po 25 odsto udela na zemljištu, pašnjacima i šumi od 84 hektara, dve kuće od 120 i 80 kvadrata, dva pomoćna objekta od 100 i 120 kvadrata, kao i placa od 300 metara kvadratnih. Njegova supruga Sanja vlasnica je polovine placa od 1.000 kvadrata, automobila „golf sedam“ i ušteđenih 1.200 evra. Iako je imovinski izveštaj predat pre par dana, u Mandićevom kartonu na sajtu ASK nije navedeno koliko je njegova poslanička plata. Mandići su dali saglasnost da im se kontrolišu bankovni računi.

Predsednički kandidat i lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović pravio je ASK da kao direktor Agencije za kontrolu i obezbeđenje kvaliteta visokog obrazovanja ima platu od 1.176 evra, vlasnik je motornog vozila „pasat 6“, otplaćuje stambeni kredit od 40.000 i gotovinski od oko 6.000 i dao je saglasnost za kontrolu bankovnih računa. Iako otplaćuje stambeni kredit Danilović u svom imovinskom izveštaju nema nikakvu stambenu jedinicu.

Za razliku od Danilovića, njegova dugogodišnja koleginica iz Skupštine, poslanica Socijaldemokratske partije (SDP) Draginja Vukasanović Stanković i njen suprug, bivši vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, imaju i „višak“ stanova, tačnije četiri od 69, 78, 100 i 124 kvadrata.

Na ime Vuksanović Stanković, koja je predsednički kandidat, vodi se automobil marke „volvo XC 40“, 4.700 evra ušteđevine, a otplaćuje dva kredita od 25.000 i 11.000 evra. Na drugoj starni njen suprug Ivica ima ušteđevinu od oko 82.000 evra, pri čemu preko 28.000 evra čini „kredit“ koji je dobio od države.

Dan je, inače, nedavno objavio da je Stanković od države dva puta dobijao stambeni kredit u ukupnom iznosu od 60.000 evra, od čega je vratio svega 11.648 evra, što znači da mu je država bukvalno poklonila 48.352 evra.

(Tanjug)

