Internetom kruži snimak Bajdenovih „paranormalnih sposobnosti“ (video)

Bivši američki predsednik Donald Tramp tvrdio je da je njegov rival Džo Bajden pobedio na prošlogodišnjim izborima glasovima odavno umrlih građana, a sada je zahvaljujući lošom montažom šef Bele kuće demonstrirao „natprirodne moći“. Internetom kruži video snimak na kom Bajden rukom, poput duha, prolazi kroz mikrofone dok daje izjavu novinarima.

Na snimku se vidi kako aktuelni predsednik SAD misteriozno prolazi rukama kroz četiri novinarska mikrofona, dok novinarima govori da neće otići na meksičku granicu kako bi bio svedok migrantske krize koju je izazvala njegova politika.

Konzervativni ekspert Nikolas Fuentes istakao je da je očigledno reč o snimku dorađenom u montaži na kom je dodato još mikrofona kako bi izgledalo da je prisutno više novinara.

Nakon izjave, Bajden kreće prema predsedničkom helikopteru, a zatim se vraća na desno i otkriva samo dva, očigledno različita mikrofona tamo gde je upravo stajao. Porparolka Bele kuće Džen Psaki vidi se u pozadini.

Loše montirani snimak nije promakao mnogim korisnicima društvenih mreža.

Bajden skoro dva meseca nije održao konferenciju za štampu, a pojedini kritičari smatraju da se njegovi „rukovodioci“ plaše da će ponovo napraviti neki gaf, poput onih koji su obeležili njegovu predsedničku kampanju.

Mnogi korisnici Tvitera bili su zapanjeni Bajdenovim „paranormalnim sposobnostima“.

Jedna Bajdenova pristalica pokušala je da objasni očigledno montiran snimak veličinom mikrofona i optičkom varkom.

