Iranski reditelj Rasulof sms porukom pozvan na izdržavanje zatvora

Iranski reditelj Mohamad Rasulof koji je prošlog vikenda nagradjen Zlatnim medvedom na 70. Medjunarodnom filmskom festivalu u Berlinu, dobio je sms poruku da se prijavi sudu za izdržavanje zatvorske kazne od godinu dana, izjavio je danas advokat reditelja.

„On (Rasulof) je u sredu dobio sms poruku u kojoj se poziva da se javi sudiji kako bi počeo izdržavanje zatvorske kazne“, izjavio je Frans presu advokat Naser Zarafčan.

Novi film Rasulofa „There is No Evil“ osvojio je Zlatnog medveda na 70. Berlinskom festivalu. To ostvarenje je zabranjeno u Iranu, a sam reditelj nije bio na dodeli jer je 2019. godine osudjen na godinu dana zatvora, i dve godine zabrane izlaska iz zemlje. Osudjen je zbog „propagande protiv političkog sistema“ Irana.

Advokat je rekao da je reditelju preporučio da se za sada ne javi sudu, jer obična sms poruka nema „pravnu važnost“. Dodao je da za Rasulofa sada ne bi bilo poželjno da ide u zatvor zbog prevelikog broja osudjenika i epidemije virusne upale pluća.

Film „There is No Evil“ bavi se smrtnom kaznom koja je tabu tema u Iranu. Rasulof je koristio svedočenja dželata i porodica osudjenika.

