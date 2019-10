Irski zvaničnici odbacuju predlog za Bregzit i pre njegove zvanične objave

Irska vlada odbacila je procurelu verziju novog plana britanskog premijera Borisa Džonsona za irsku granicu posle izlaska Britanije iz EU još pre njegovog današnjeg zvaničnog predstavljanja.

Kako piše list Gardijan prema procureloj verziji objavljenoj u listu Dejli Telegraf nagoveštava se da britanska vlada predlaže plan koji ne bi izbegao carinske preglede izmedju članice EU Irske i britanske pokrajine Severne Irske, i koji je takodje vremenski ograničen, što su dve crvene linije za EU.

Zamenik irskog premijera Sajmon Kovni rekao je da su izveštaji o onome što Britanija namerava da predloži „u najmanju ruku zabrinjavajući“.

„Moramo da sačekamo i vidimo, naravno proučićemo predlog pažljivo, ali ako su izveštaji tačni to ne izgleda kao osnova za sporazum, to je sigurno“, rekao je on i dodao da zvanično nije ništa dobio.

On je ponovio da je stav Irske bio dosledan, pun poštovanja i jasan, odnosno da ako treba da se nadje alternativa za takozvani „bekstop“ mora da se obavi isti posao, što znači da nema fizičke granice na ostrvu Irske, kao ni provera ili kontrola.

„Ideja da bi stavili carinsku granicu izmedju Severne Irske i Republike Irske nije nešto što tome odgovara, to nije ni blizu“, rekao je on.

On je dodao da ukoliko postoji predlog koji uključuje carinske provere na ostrvu Irskoj, da je to samo po sebi neiskreno obzirom na obećanja koje je dala britanska vlada Irskoj i EU tokom protekle tri godine, rekao je on.

Džonson će danas, kako se očekuje, reći na konferenciji Konzervativne partije da je taj plan konačna ponuda EU da se izbegne izlazak Britanije iz EU 31. oktobra bez sporazuma. Zvanično bi predlog trebalo da bude poslat Briselu na kraju njegovog govora, danas.

Irska ministarka za evropske poslove Helen Makenti rekla je da ne misli da će taj plan proći.

„Opet govorimo o tome da se biraju odredjeni delovi jedinstvenog tržišta koje bi se uskladilo u Severnoj Irskoj. Govori se o vremenskom roku, što je takodje neprihvatljivo, ali i dalje se govori o potrebi i obavezi carinskih provera“, rekla je ona.

Prema procurelom tekstu Džonson predlaže da Severna Irska ostane u posebnom odnosu sa Evropskom unijom do 2025. godine.

Britanski državni zvaničnici nisu doveli u pitanje osnovne ideje procureog predloga mada osporavaju neke elemente. Britanska strana krivi Dablin za to što je plan iznet u javnost pre Džonsonovog govora.

