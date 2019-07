Isplivali snimci smrtonosnog tornada u Kini (video)

Tornado je prohujao gradom Kaijuan na severoistoku Kine, a u njegovom naletu stradalo je šest i povređeno 190 ljudi i oštećene fanrike i zgrade, objavili su danas kineski državni mediji, prenosi AP.

Navodi se da je udar tornada u ovom gradu u pokrajini Liaoning započeo juče u kasno popodne.

Major, destructive tornado in Liaoning, China yesterday, July 3rd! Report via Clima Extremo 24 pic.twitter.com/wWXsoEBk3b

​Kineska državna televizija prikazala je snimke niza srušenih niskih zgrada i vatrogasce koji koju kopaju po šutu u potrazi za preživelima.

Stanovnik Liaoninga Li Juan, koji poseduje fabriku na samo 500 metara od mesta udara tornada kazao je da su njegovi radnici u prvom trenutku mislili da da je u pitanju „samo veliki oblak“, navodi Tanjug.

A tornado in northeast China has reportedly killed six people and injured at least 190. https://t.co/IWsCJ57j49 pic.twitter.com/F6HovboTwH

— ABC News (@ABC) July 4, 2019