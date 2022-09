IT radnici izuzeti od mobilizacije, ipak masovno odlaze iz RU

GDANJSK – Uprkos zvaničnim uveravanjima ruskih vlasti da ključni tehnološki radnici neće biti mobilisani za rat u Ukrajini, ruski IT stručnjaci masovno odlaze u inostranstvo kako bi izbegli vojnu mobilizaciju, upozorili su čelni ljudi ruskog IT sektora.

U izveštaju Rojtersa se navodi da je ministarstvo za digitalnu tehnologiju Rusije saopštilo da će ključni IT stručnjaci biti izuzeti od mobilizacije nakon što je oko 70.000 zaposlenih u IT sektoru navodno napustilo Rusiju.

U izveštaju ruske medijske grupe RBC citira se Nikolaj Komlev, direktor udruženja IT industrije, koji je rekao da bi novi odliv IT osoblja uskoro mogao biti dva do tri puta veći od dosadašnjeg.

Ministarstvo za digitalnu tehnologiju se potrudilo da pomogne ključnim tehnološkim radnicima da izbegnu mobilizaciju i juče je izdalo smernice u kojima je detaljno opisano kako određeni prfesionalci mogu da izbegnu vojnu obavezu.

U smernicama se obuhvata 195 IT i komunikacijskih profesija, uključujući poslove u nauci, energetici, transportu i medijima.

(Tanjug)

