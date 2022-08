Izetbegović o SRB, HR i RS, da je sreće . . . .

SARAJEVO – Lider bošnjacke Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović ponovo je danas govorio o uticaju susednih država na političku situaciju u BiH i u tom kontekstu pomenuo stranke sa srpskim predznakom i Srbiju, a Hrvatskoj je ponovo spočitao udruženi zločinački poduhvat u BiH tokom poslednjeg rata.

„Da je sreće, stranke sa srpskim predznakom u BiH bi zajedno sa nama radile da mladi ljudi ne idu iz zemlje, jer to je naš glavni problem. Međutim, njihove politike su iracionalne. (Milorad) Dodik je svojom politikom u ovom mandatu zaustavio mnoge stvari“, rekao je Izetbegović na tribini u Livnu i dodao:

„Da je sreće, Srbija bi pustila s mirom BiH, nakon svega što je uradila u BiH. Rešili bi otvorena pitanja, poput granice i naknade duga za korištenje hidropotencijala. Da je sreće, ne bi pravili strategije koje obuhvataju BiH“.

Kada su u pitanju odnosi s Hrvatima, Izetbegović je naglasio potrebu izgradnje boljih odnosa, ali i da se bilo kakvi iskoraci u rešavanju pitanja Izbornog zakona ne mogu rešiti pritiscima i ucenama.

„Mi na te pretnje i pritiske ne povijamo kičmu i nećemo je poviti. Da 400.000 Hrvata iz BiH žive u Hrvatskoj, dobili bi manje od desetine vlasti, a ovde dobiju trećinu“, rekao je Izetbegović i dodao:

„Da je sreće, Hrvatska bi pomagala na pravi način. Imamo problem naše imovine u Hrvatskoj. Imali smo tu i udruženi zločinački poduhvat, u kojem je i Hrvatska učestvovala. Ne očekujemo nikakve odštete već promenu odnosa prema BiH“, prenela je Fena.

Govorio je o nastavku NATO puta BiH, usprkos, kako je rekao, opstrukcijama Dodikovog SNSD-a, te podsetio je na odgovor Pravnog saveta SDA na „nasrtaje Narodne skupštine Republike Srpske na imovinu i nadležnosti države BiH“.

„Šest puta je Pravni savet SDA napravio apelaciju. Svaki put smo zaustavili Narodnu skupštinu Republike Srpske. Ljudi to možda i ne vide. Ko to drugi radi i ko to drugi zna? Šest na prema nula. Ništa im nije prošlo“, rekao je Izetbegović.

(Tanjug)

