Izrael: Bajdenov plan o konzulatu u Jerusalimu je loša ideja

TEL AVIV – Izrael smatra da je plan Bajdenove administracije da ponovo otvori američki konzulat u Jerusalimu za pružanje diplomatske pomoći Palestini loša ideja, izjavio je danas izraelski ministar spoljnih poslova Jair Lapid.

„Mislimo da je to loša ideja i rekli smo Americi da mislimo da je to loša ideja“, rekao je Lapid novinarima na konferenciji za novinare, a prenosi „Tajms of Izrael“.

Poručio je da će ponovno otvaranje „poslati pogrešnu poruku, ne samo regionu, ne samo Palestincima, već i drugim državama, i mi ne želimo da se to dogodi“.

Američki predsednik DŽo Bajden pokrenuo je to pitanje tokom sastanka sa izraelskim premijerom Naftalijem Benetom prošle nedelje, i jasno je stavio do znanja da i dalje planira da ponovo aktivira tu misiju nakon što ju je ugasio prethodni američki predsednik Donald Tramp 2019. godine.

(Tanjug)

