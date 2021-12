Janez Janša: Srbiji i Ukrajini treba perspektiva članstva u EU

LJUBLJANA – Ukrajina i Srbija imaju evropsku perspektivu jer su u Evropi i tu će uvek ostati, ali one žele perspektivu članstva u EU, a to je bilo teško napisati u dokumentima i za to se trebalo izboriti, izjavio je premijer Slovenije Janez Janša.

„Posebno ima mnogo oportunizma kada se radi o zapadnom Balkanu“, rekao je sinoć u razgovoru za Slovenačku televiziju Janša, čija zemlja završava predsedavanje EU.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.