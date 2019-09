Japanci otkrili potpuno novu vrstu dinosaurusa – džinovskih

Naučnici sa Univerziteta Hokaido analizom kostiju dinosaurusa starih 72 miliona godina otkrili su da taj skelet pripada novoj vrsti iz porodice hadarosaurida.

To je ujedno i najveći kostur dinosaurusa do sada pronađen u Japanu, u gradu Mukava.

Deo repa dinosaura otkriven je tokom zajedničkog iskopavanja, koji su u muzeju Hobecu i Muzej univerziteta Hokaido sproveli 2013. godine, prenosi CNN.

Naknadna iskopavanja otkrila su gotovo kompletan skelet dinosaurusa, što je opisano u studiji objavljenoj u „Sajentifik Riports“.

