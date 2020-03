Jeremić: SAD ima velika očekivanja od BG i PR nakon izbora

VAŠINGTON – Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić tvrdi da sveobuhvatni sporazum Beograda i Prištine o norrmalizaciji podrazumeva Kosovo u Ujedinjenim nacijama u punom kapacitetu, kao što su sve druge zemlje članice te organizacije.

On je to rekao u intervjuu za Glas Amerike i dodao da je njegov zaključak da ambasador Ričard Grenel i vrh američke administracije očekuju da će Beograd i Priština zaključiti sporazum do novembra, o čemu je razgovarao sa predstavnicima američke administracije u Stejt departmentu, kongresmenima i senatorima od kojih mu, kako kaže, niko nije rekao da se sa time ne slaže.

Jeremić je rekao i da postoje velika očekivanja američke strane od Beograda i Prištine nakon izbora, iako on lično, kaže, smatra da ono što je predstavljeno u Beogradu ne odgovara realnosti.

Upitan da li zna šta su se predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik privremenih kosovskih institucija Hašim Tači dogovorili, Jeremić je rekao da ne zna, ali da pretpostavlja da se radi o sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine.

„S obzirom na to da je tako visoki američki zvaničnik odlučio da ostane uključen u taj proces, govorimo o ambasadoru (Ričardu) Grenelu, on uz takvu veliku funkciju, zadrži i posredničku ulogu između Beograda i Prištine, on to uradi zbog očekivanja da će to biti uspešno, jer da to nije tako, da nisu očekivanja da će to biti uspešno, ne bi se on bavio, to bi za njega bila relativno sitna stvar“, rekao je Jeremić.

(Tanjug)