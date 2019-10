Jevtić: Miljama smo daleko od dogovora o Kosovu

VAŠINGTON – Srbija i Kosovo su u ovom trenutku miljama daleko od bilo kakvog rešenja i dogovora, izjavio je za Glas Amerike potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić.

On je, posle sastanaka u Vašingtonu, istakao da Amerika od Srpske liste očekuje da podrži procese koji će doprineti nastavku dijaloga Beograda i Prištine, ali da Srpska lista „ne juri“ u vladu sa pobednikom izbora na Kosovu Aljbinom Kurtijem.

Potpredsednik Srpske liste sastao se u Vašingtonu sa direktorom službe Stejt departmenta za Južnu i Centralnu Evropu Dejvidom Kostelančikom, predsednikom Srpskog kokusa Stivom Stajversom, republikanskim senatorom Ronom Džonsonom i direktorom za Evropu u Savetu za nacionalnu bezbednost Džonom Eratom.

Jevtić je izjavio da je tema sastanka sa Džonom Eratom bila situacija nakon upravo održanih izbora i pozicija Srpske liste.

„Ono što sam čuo od sagovornika jesu očekivanja koja Bela kuća ima, pre svega u vezi sa dijalogom Beograda i Prištine, ali i očekivanja oko formiranja nove vlade. Ja sam Erata informisao da Srpska lista ne juri da bude deo nove vlade, niti je to naš prioritet u ovom trenutku, posebno ne u okolnostima, gde potencijalni kandidat za premijera, gospodim Kurti ima takav odnos i stav prema Srpskoj listi, a to jeste generalni odnos prema srpskoj zajednici“, kazao je on.

Na pitanje šta SAD očekuju od Srpske liste, Jevtić kaže da očekuju, pre svega, „da mi podržimo one procese, koji će doprineti podršci i nastavku dijaloga“.

„U tom smislu, i ja sam izvestio svog sagovornika, ne samo njega, nego sve sa kojima sam razgovarao u Vašingtonu, da jeste prioritet Srpske liste nastavak dijaloga, ali sa druge strane jeste poštovanje prava srpskog naroda na prostoru Kosova“, rekao je on.

Jevtić dodaje da američki zvaničnici nisu rekli da oni podržavaju ovaj ili onaj koncept i da „oni podržavaju onaj koncept ili ono što može da bude tema ukoliko se Beograd i Priština dogovore, da se o određenoj temi može razgovarati“.

„Moraju da znaju da su stavovi Aljbina Kurtija, nešto što nama govori da on nije spreman da zaista razgovara o onome što može biti kompromis. Bilo šta da je tema, dakle to može da bude samo gubljenje vremena“, napominje on.

Jevtić je dodao i da smatra da je Kurtijev pristup pogrešan u odnosu prema srpskoj zajednici.

„Vi možete da mislite o ovoj ili onoj partiji šta god hoćete, ali morate da poštujete to što je Srpska lista osvojila više od 90 odsto glasova unutar srpske zajednice na poslednjim izborima“, kazao je Jevtić.

(Tanjug)