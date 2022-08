Jeziv snimak: Ajkule doplivale do samog plićaka, ušle među decu koja su se igrala u moru

Amerikanka Kara Skonežni objavila je u ponedeljak na svom profilu na Instagramu zastrašujući snimak koji je otkrilo da su najmanje dve ajkule stigle skoro do same obale na plaži Neptune u Džeksonvilu, na Floridi.

Do plićaka su ih privukle manje ribe kojima su se hranili, a situacija je naterala kupače da se hitno evakuišu iako do ovoga trenutka nije rečeno koja je to vrsta ajkula stigla do plićaka i da li je bilo stvarne opasnosti po ljude.

Kako god okrenuli, ne čudi previše što je došlo do uzbune budući da su se u moru igrala i deca, pa tako i video Kare Skonežni otkriva da je neko počeo da upozorava okupljene kupače da hitno izađu.

Ako su tačne informacije s kojima raspolaže stranica Tracking Sharks, u 2022. godini zabeležen je 31 napad ajkula u SAD-u (srećom, nije bilo žrtava), a javnost je uznemirila i snimak koji je prošle nedelje nastao pomoću drona i koji pokazuje ajkule – uključujući i one velike bele – kako kruže u vodi 30 metara od plaža Long Ajlanda, piše Net.hr.

