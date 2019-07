Jezivo: Nestao pre 10 godina, pronašli ga na – RADNOM MESTU (video)

U jednom supermarketu u Ajovi pronađeno je telo muškarca, zaglavljeno u prostoru od oko 45 centimetara iza zamrzivača. Ispostavilo se da se radi o nekadašnjem radniku istog marketa koji je nestao pre 10 godina, prenose mediji.

Policija kaže da DNK analiza pokazuje da posmrtni ostaci pripadaju Leriju Eliju Murilju-Monkadi (25).

Investigators confirmed the body — found in an Iowa supermarket cooler — were those of Larry Ely Murillo-Moncada, who disappeared 10 years ago.https://t.co/VX41Nc6iWC

— New York Daily News (@NYDailyNews) July 23, 2019