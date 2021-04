Joanikije: Sadržaj Ugovora biće poznat nakon potpisivanja

PODGORICA – Episkop budimljansko-nikšićki Joanikije, koji je i administrator Mitropolije crnogorsko-primorske, izjavio je juče da sadržaj Temeljnog ugovora države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori neće biti poznat javnosti sve dok ne bude potpisan.

U intervjuu Televiziji Vijesti Joanikije je objasnio da se na istovetan način postupalo i prilikom sklapanja ugovora sa drugim crkvama i verskim zajednicama.

Patrijarh SPC Porfirije izjavio je da je sa premijerom Zdravkom Krivokapićem postignuta saglasnost da nakon vaskršnjih praznika bude potpisan Temeljni ugovor između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.

Upitan zašto on ne može da potpiše taj ugovor i ko je pregovarao u ime Mitropolije crnogorsko-primorske, a ko u ime države o ovom sporazumu i na koji način, Joanikije je odgovorio da je važno što je taj nacrt Ugovora već spreman.

“Može biti, pošto još taj proces traje, da će eventualno biti još nekih malih izmena. Ne može biti više suštinskih, jer smo mi gledali da sve bude u skladu sa Ustavom i u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore. To je prosto samo po sebi jasno, kakav taj ugovor treba da izgleda. Patrijarh srpski Porfirije, on predstavlja SPC i on je prvopozvani da poptiše Ugovor”, rekao je on.

To je, dodao je, stvar Svetog arhijerejskog Sinoda koji odlučuje ko će da potpiše ugovor, ali samo po sebi se razume da ta obaveza pripada pre svega patrijarhu.

“Ako partijarh potpusuje i predsednik Vlade, to je najveći nivo i nama odgovara da bude najveći nivo i sa te strane, što se tiče Ugovora”, rekao je episkop Joanikije.

Povodom medijskih navoda da će ovim Ugovorom Mitropolija crnogorsko-primorska izgubiti autonomiju koju je stekla u vreme mitorpolita Amfilohija, Joanikije kaže da Mitropolija nije sticala nikakvu posebnu autonomiju nego da je ona deo SPC kao i ostanje njene eparhije.

“Sa ovim ugovorom ne uspostavlja se nikakva nova realnost, niti bilo kakav novi subjekt što se tiče crkvene organizacije, nego samo dve strane izražavju saglasno međusobodno uvažavanje i to ozvaničavaju”, rekao je.

On je istakao da je u nekom pogledu važniji Zakon o slobodi veroispovesti, koji se odnosi na sve, a da Ugovor ne proizvodi ništa novo i ništa više od onoga što je već propisano Ustavom i zakonodavstvom Crne Gore.

“Opet ponavljam, ovim ugovorom se potvrđuje međusobno uvažavanje i poštovanje dve strane i garantuje se spremnost jedne i druge strane za saradnju koja se podrazumeva i koja je potrebna radi života venrika i svih građana koji pripadaju istovremeno i državi i crkvi”, objasnio je.

Upitan da li će biti izabran za novog Mitropolita crnogorsko-primorskog rekao da će se sve razrešiti na Saboru u maju mesecu.

“Ustoličenje Njegove svetosti Patrijarha u Pećkoj partijaršiji biće 23. maja, a u nastavku će biti zasedanje Svetog arhijerejskog Sabora”, zaključio je episkop Joanikije.

(Tanjug)

