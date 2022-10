Kačer: Svi smo deo rata

BEČ – Ministar spoljnih poslova Slovačke Rastislav Kačer ne očekuje da će Rusija aktuelni konflikt u Ukrajini da proširi, ali ocenjuje da su „svi u Evropi deo tog rata“.

On je za bečki dnevnik „Prese“ rekao da konvencionalne ruske snage ne mogu ni da postignu osnovne ratne ciljeve“ kao i da čak gube već osvojene teritorije.

Istovremeno nije potpuno isključio mogućnost da zemlje, poput Slovačke, zbog velike vojne pomoći Ukrajine, budu neposredno uvučene u rat i postanu cilj napada.

„Pojedini strateški ciljevi su blizu nas. Na primer pista za sletanje u Ušgorodu je do 500 metara udaljena od naše državne granice. Na početku rata bilo je vazdušnih napada na ciljeve nedaleko od poljske i slovačke granice. Ali mi smo članica NATO, i među nama vlada apsolutni konsenzus da bi napad na jednog od nas značio napad na ceo NATO „, podvukao je on.

Kačer je odbacio kritike na račun ekonomskih sankcija protiv Rusije.

„Ako se sada žalimo što će nam pasti životni standad za pet odsto, što se još nije dogodilo, onda ako zbog inflacije od 10 odsto možemo manje namirnica kupovati ili manje se grejati, treba imati u vidu da u Ukrajini hiljade ljudi umire ili mora da beži iz svojih kuća sa samo jednom plastičnom kesom. Ako tada budemo imali problem sa našom minimalnom žrtvom onda je to cinično i nehumano“, poručio je on.

Rekao je da su tako cinični sve više političari koji populistički pale atmosferu mržnje, kako ne bi ni taj minimum posledica izdržali i doprineli oslobođenju Ukrajine.

Kačer smatra da je mirno rešenje u Ukrajini moguće jednostavno postići.

„Za to je potrebno samo jedno, a to je da Rusija prestane da napada i povuče svoje snage iz Ukrajine. Ne mogu zamisliti da možemo navesti Ukrajinu na neku drugu vrstu diplomatskog rešenja. Isključivo je na Ukrajini da kaže šta je za nju prihvatljivo „, naglasio je on.

(Tanjug)

