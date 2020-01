Karpenter: SAD u većoj opasnosti posle ubistva iranskog generala

Direktor organizacije „Pen Bajden centar“ i bivši zvaničnik Pentagona Majkl Karpenter ocenio je da su SAD nesumnjivo u većoj opasnosti posle ubistva iranskog generala Kasema Solejmanija i da nije sigurno da je administracija predsednika Donalda Trampa o tome razmišljala unapred.

U intervjuu za Glas Amerike, Karpenter je rekao i da će jedna od posledica jutrošnjeg ubistva Solejmanija verovatno biti povlačenje američkih snaga iz Iraka.

Solejmani, komandant elitne iranske jedinice Kuds, ubijen je u noći četvrtak na petak u američkom vazdušnom napadu na aerodrom u Bagdadu, izvedenom po Trampovom naredjenju.

Karpenter navodi da je taj dogadjaj prekretnica u američkoj politici na Bliskom istoku, ali da će se posledice osećati i mnogo šire.

„Kasem Solejmani nije bio ‘dobar momak’, imao je krv stotina ljudi na svojim rukama i niko ne žali njegovu smrt, ali će ovo imati velike strateške posledice i nisam siguran da je Trampova administracija o svemu razmišljala unapred. Možemo da očekujemo odgovor Irana, to su i najavili tamošnji lideri, ali će posledica biti i po američko vojno prisustvo u Iraku“, rekao je Karpenter.

On je dodao da „nema sumnje da će irački političari tražiti povlačenje američkih snaga iz Iraka“ i da „može da se očekuje“ da će Trampova administracija to i uraditi.

„A to će uticati na ponovno pojavljivanje Islamske države u Siriji i Iraku, moguće je i da se otvori prostor koji će iskoristiti Rusija. Ima mnogo stvari koje mogu da proizadju iz jednog ubistva“, ocenio je direktor „Pen Bajden centra“.

On navodi da je nemoguće predvideti šta će se desiti, ali da nema sumnje da će se Iran osvetiti za ubistvo Solejmanija.

„Možemo očekivati odgovor Irana koji će upotrebiti sve što smatra najefikasnijim sredstvom za asimetrični odgovor, a to uključuje sajber napade, aktiviranje savezničkih paravojnih grupa, terorističke metode. Kada je reč o vraćanju ‘milo za drago’, može se očekivati da će neki visoki američki zvaničnik biti meta ubistva“, kazao je Karpenter.

On je naveo da su na meti i američki vojni i civilni interesi, kao i meke mete kao što su hoteli u kojima odsedaju Amerikanci i to ne samo u regionu Bliskog istoka, ocenivši da „sve to može da se proširi i na Evropu ili SAD“.

