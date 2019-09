Katastrofa na pomolu: uragan Dorijan prerastao u kategoriju 5 (video)

VAŠINGTON – Uragan Dorijan prerastao je u kategoriju pet, što znači da može da izazove katastrofalne nivoe razaranje, javlja AP.

Nacionalni centar za uragane u majamiju saopštioje danas da je maksimalna jačina vetra dostigla brzinu od 260 kilometara na čas i da se kreće na zapad brzinom od 13 kilometara na čas.

