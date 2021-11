Kesic: Nisam siguran da je Eskobar shvatio najveći problem

VAŠINGTON – Šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu Obrad Kesić osvrnuo se na nedavnu posetu zamenika pomoćnika državnog sekretara SAD i specijalnog izaslanika američkog predsednika za Zapadni Balkan, Gabrijela Eskobara, Bosni i Hercegovini, rekavši da nije siguran da je Eskobar shvatio šta je u šuštini najveći problem.

„Ne mislim da je gospodin Eskobar shvatio šta je u suštini najveći problem, već se bavio nekim stvarima na periferiji trenutne krize. Nema fokus na osnovno pitanje i nije se izjasnjavao o tom pitanju“, rekao je Kesić za Tanjug.

On je dodao da je pitanje decentralizacije, odnosno centralizacije, u BiH vrlo složeno i da je to jedan od osnovnih problema još od vremena bivše SFRJ.

„To je borba između političkih aktera koji žele više decentralizovanu i onih koji žele više centralizovanu državu. To je osnovni problem u BiH, zato što političke stranke koje predstavljaju konstitutivne narode gledaju potpuno drugačije na državu. Nažalost, aktivnosti medunarodne zajednice, visokog predstavnika, i jednog dela ambasada iz Sarajeva, su takve da su stalno odlučivale da grade centralizovanu državu. To je išlo na štetu srpskog i hrvatskog naroda, ali najviše je to kršilo Dejtonski sporazum“, naglasio je Kesić.

On je podsetio da je u Dejtonskom sporazumu ključno da je BiH visoko decentralizovana država.

Kesić je posetu člana Predsedništva BiH Milorada Dodika Ankari, gde će razgovarati sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, ocenio kao nastavak diplomatske ofanzive Republike Srpske da pridobije veće razumevanje za svoje stavove.

„Namera je da se objasni da Republika Srpska nikada nije pozivala na rat, nego je naglašavala da će iskoristiti sva svoja prava, ne samo u okviru ustava BiH, već i u okviru međunarodnog prava. RS očekuje da se i druge strane tako ponašaju“, naglasio je Kesić.

On je, takođe, rekao da Turska ima veliku ulogu i podsetio da je Dodik ranije predložio da Srbija, Turska i Hrvatska posreduju u razgovorima.

„To garantuje da će na fer način da se pristupi oko toga da se pomogne rešavanje ključnih pitanja. To će biti nastavak diplomatske ofanzive RS, da se stvori jedan prostor, razumevanje, kako bi pregovori mogli da pokazu neki rezultat“, rekao je Kesić.

(Tanjug)

