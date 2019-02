Kim vozom krenuo za Vijetnam

HANOJ – Severnokorejski lider Kim Džong Un krenuo je vozom u Hanoj gde bi trebalo da se drugi sastane sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Blindirani voz krenuo je iz Pjongjanga oko 5.00 po lokalnom vremenu, a kako se navodi, voz će do vijetnamske prestonice putovati 48 sati, prenosi Tas s.

Vijetnamsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je ranije da će Kim doputovati u Vijetnam pre samita u „prijateljsku posetu“ toj zemlji, ali nije objavljeno kada će tačno doći niti je objavljen raspored za tu posetu.

Kimov voz putovaće do granice s Vijetnamom do mesta Dong Dang, odakle će do Hanoja nastaviti kolima, zbog čega su lokalne vlasti najavile zatvaranje puteva.

Samit Trampa i Kima zakazan je za 27. i 28. februar.

(Tanjug)