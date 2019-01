Kineski vojni strateg: Slomićemo Ameriku, a da ne ispalimo ni metak

Kineski vojni strateg Vang Sijangsuj tvrdi da bi njegova zemlja, ukoliko bi to bilo neophodno, mogla da skrši moć SAD, ne ispalivši nijedan metak.

On je objasnio da je trka u naoružanju postala besmislena kada je u pitanju nastojanje sila da ostvare dominaciju u svetu. U programu pod nazivom „Imperije u ratu“ na Amazonovom kanalu „Prajm video“, Vang je istakao da se Kina, umesto toga, usredsredila na ovladavanje globalnom ekonomijom kako bi uspostavila potpunu kontrolu nad svetom.

„Nova pretnja više nije direktna konfrontacija zemalja. Danas to više nije borba oružja protiv oružja, aviona protiv aviona i tenka protiv tenka. Konfrontacija poprima mnoštvo različitih oblika u različitim oblastima, na primer u domenu finansija, ili medija“, rekao je Vang i dodao da su ciljevi nove vrste konflikta „jednaki kao i u slučaju vojnog sukoba“:

„Želimo da prisilimo neprijatelja da prihvati određene uslove. Iako je to i dalje rat, on prevazilazi vojne okvire, mi to nazivamo ’neograničenim ratom‘“, rekao je kineski strateg.

