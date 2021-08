Klasić: Ustaški pozdrav ZDS treba zabraniti u HR

ZAGREB – Istoričar Hrvoje Klasić kaže da ustaški poklič „za dom spremni“ mora biti zabranjen u Hrvatskoj.

„To je bio ustaški pozdrav 1941. i bio je ustaški pozdrav i 1991. ‘Za dom spremni’ mora biti zabranjen. Međutim, ako i ne bude zabranjen, to nije najveći problem u hrvatskom društvu“, rekao je Klasić.

Bio bi, ističe, srećan kad u hrvatskom društvu ne bi bilo toliko ljudi koji smatraju da nešto ustaško nije problematično.

„Svi koji pričaju da se to odnosi isključivo na 1991., i tada je imalo ustašku konotaciju. To je varka, obmana i kukavičluk. Austrija je to najbolje pokazala. Novčano kažnjavanje, nikakvo pozivanje na moral. Plati pa budi frajer, viči ZDS, nosi ustaške majice“, rekao je Klasić gostujući na zagrebačkoj N1 tv.

Na pitanje o Veću za suočavanje s posledicama vladavine nedemokratskih režima, koje je formirala vlada, Klasić kaže:

„Bio sam pozvan da učestvujem u tom Veću i odbio sam“.

Prema njegovim rečima to veće je osnovano „isključivo zato što (Andrej) Plenković i vlada nisu imali snage da se sami obračunaju s ustaškim pozdravom“.

„Sve je bilo jasno i onda se dogodilo ono najgore. Oni su nakon godinu dana dali nekakvo mišljenje i pokazalo se da do zakonskog rešenja nikom nije stalo. I to je najskandaloznije u celoj priči, što HDZ već 30 godina koketira i ne želi da se odrekne onog biračkog tela koje u ustaštvu ne vidi najveću sramotu“, naveo je Klasić.

(Tanjug)

