Knežević: Kastodi računi Đukanovića sve objašnjavaju

PODGORICA – Predsednik Atlas Grupe, Duško Knežević, izjavio je danas da onog tretnutka kada se otvori kastodi račun predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, biće rešena afera Telekom i sve drugo će, kako je rekao, biti jasno.

Knežević, čije izručenje traži Crna Gora, ponovo se obratio uživo na Instagramu i poručio da se otvaranjem kastodi računa crnogorskog predsednika rešavaju finansiranja, kako je naveo, privatnih dilova Mila Đukanovića.

„Sa kastodi računom otvara se rešenje afere Telekom, finansiranje privatnih dilova Mila Đukanovića, referenduma. Sve će biti jasno“, poručio je Knežević.

Podgoričke Vijesti podsećaju da je glavni specijalni tužilac, Milivoje Katnić, pre dva dana, na konferenciji Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, rekao da se Specijalno tužilaštvo bavilo prijavama protiv Đukanovića, ali da nisu pronašli osnove sumnje za neko krivično delo.

„Samo u poslednjoj godini podneseno je više krivičnih prijava, možda pet, sedam, 10 ali najmanje toliko. Specijalno tužilaštvo je o svim prijavama odlučivalo i nikada nije došlo čak ni do osnova sumnje da je građanin Milo Đukanović u bilo kojoj ulozi, počinio neko krivično delo“, rekao je tada Katnić.

Dodao je i da je Specijalno tužilaštvo, kao jedini nadležni organ, preduzimalo radnje i sprovodilo sve postupke, koji postoje do stepena osnove sumnje, i nije pronašlo ni osnove sumnje za neko krivično delo.

„I to je činjenica. Mi smo jedini ovlašćeni da to radimo u skladu sa zakonom, a mi smo to preduzeli. To su rezultati, koje vi ne respektujete i ovde ste organizovali neko parasuđenje i paradokazivanje. Ja ne želim u tome da učestvujem“, kazao je Katnić.

(Tanjug)