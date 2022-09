Koalicija CnB prisustvuje sastanku stranaka stare većine

PODGORICA – Premijer crnogorske valade u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je da će predstavnici Ura, odnosno izborne koalicije Crno na bijelo, prisustvovati današnjem sastanku stranaka pobednica na izborima 30. avgusta 2020.

Sastanak je inicirao jedan od lidera DF-a Andreja Mandić u sredu, radi dogovora o formiranju nove tehničke vlade, nakon što je u Skupštini Crne Gore izglasano nepoverenje Abazovićevoj vladi za koje su glasale i Demokrate.

Abazović je u opširnom intervjuu za podgoričke Vijesti rekao da misli da ona većina koja je srušila njegovu vladu verovatno ima neki dogovor da sastavi novu.

Mi smo, kazao je, nudili rektonstrukciju i na dan glasanja o nepoverenju (19. avgusta), jedna politička opcija to nije htela (Demokrate). Ne tvrdi, dodaje, da je to nelegitimno, ali ne možemo, kaže, resetovati odnose na način na koji jedna partija misli da to treba.

„Mi ćemo prisustvovati sastanku, ali naši prioriteti su dogovor oko izbora u pravosuđu i Ustavnog suda i vanrednih parlamentarnih izbora. Nemamo ništa protiv ni razgovoramo o formama nove vlade, ali ove stvari ne treba gurati u zapećak. Ako treba da vratimo mandat građanima, treba najpre izabrati sudije Ustavnog suda i deo Sudskog saveta“, kazao je Abazović.

Na pitanje da li je ponovo rađena procena njegove bezbednosti nakon što je u Skupštini prozvao pojedince i kompanije za šverc cigareta, Abazović kaže da će početkom naredne sedmice imati razgovor u Specijalnom tužilaštvu i da je pripremio dokumentaciju kojom će potvrditi podatke koje izneo i šemu šverca cigareta u Crnoj Gori, šemu povezanih lica i kompanija.

„To će verovatno biti u ponedeljak, stojim na usluzi našim institucijama“, kazao je Abazović i dodao da će im objasniti do kojih je otkrića vlada došla.

Ističe da to što je rekao o tome do sada niko nikada nije.

„Sve ono što oni tvrde da je neozbiljno vremenom se pokaže da sam bio u pravu. Molim građane samo da zapamte šta sam rekao i da vide da li će događaji u Crnoj Gori narednih mesec, dva, godinu ili (ne znam koliko će institucijama sistema trebati) biti kompatibilni sa onim što sam rekao“, rekao je Abazović.

Želeo bi, kaže, da sve bude brže, ali problema je mnogo.

“ Šverc cigareta je jedan segment, kokaina drugi. Uglavnom stojim iza toga za ljude koje sam targetirao i sva sreća da tamo više nije Milivoje Katnić“, rekao je odlazeći premijer.

(Tanjug)

