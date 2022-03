Komšić: BiH se pre 30 godina odlučila za put nezavisnosti

SARAJEVO – Predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić danas je povodom obeležavanja 1. marta, Dana nezavisnosti BiH koji Republika Srpska ne priznaje, poručio da se pre 30 godina „voljom većine građana, BiH odlučila za put nezavisnosti, suverenosti, slobode i demokratije“.

Izjašnjavanje na referendumu o nezavisnosti predstavljalo je čin slobode, a sama nezavisnost, što je pokazalo iskustvo, nije samo čin, nego je i proces, rekao je Komšić, prenosi Klix.ba.

U Sarajevu je večeras održan svečani prijem povodom Dana nezavisnosti BiH, a domaćini su bili predsedavajući Predsedništva BiH Željko Komšić i član Predsedništva BiH Šefik Džaferović.

„Pre tačno tri decenije Bosna i Hercegovina krenula je putem nezavisnosti. To je velika, rekao bih, epohalna stvar. Skoro dve trećine građana, na slobodnom referendumu, izabralo je da živi u suverenoj i demokratskoj Bosni i Hercegovini. Bio je to glas za državu ravnopravnih građana i naroda, Bošnjaka, Hrvata, Srba i svih drugih. Bio je to glas za slobodu i opstanak Bosne i Hercegovine, u vreme kada su se kovali planovi o njenoj podeli i njenom uništenju“, rekao je Džaferović.

U Federaciji BiH 1. mart se se obeležava kao Dan nezavisnosti, dok Republika Srpska ne priznaje taj praznik i smatra da je 1. mart simbol za nelegitimni referendum koji je 1992. godine održan uz protivljenje srpskog naroda.

(Tanjug)

