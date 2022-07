Komšić: Dodika i Varheljija održava ruski režim

SARAJEVO – Hrvatski član Predsedništva BiH, koji je u to telo izabran glasovima Bošnjaka, Željko Komšić protivi se odlasku lidera SDA Bakira Izetbegovića na razgovor sa evropskim komesarom Oliverom Varheljijem, jer to smatra besmislenim, a danas je to ponovio nakon izjave lidera SNSD Milorada Dodika da će se usprotiviti bilo kakvim promenama dejtonskog ustrojstva BiH.

„Najava Dodika da će se usprotiviti bilo kakvim reformama kojima bi se izmenio dejtonski ustroj BiH, i da evropska BiH nije potrebna ukoliko nije dejtonska, jeste još jedan dokaz besmislenosti okupljanja kod Varheljija“, kaže Komšić.

Jasno je, dodao je, da Varhelji i Evropska komisija ne nameravaju da preduzmu ništa kako bi sankcionisali Dodika i lidera HDZ BiH Dragana Čovića za koje tvrdi da blokiraju reformske zakone.

Komšić smatra da su stvari, kako kaže, otišle toliko daleko da Dodik sam priznaje da će se usprotiviti reformama, “a takav stav mu je omogućila upravo servilna politika Evropske komisije na čelu sa Varheljijem“.

“Omogućila mu je i da bez posledica ponovo negira sudske presude za genocid. Dodik je jedno vreme to prestao da radi, ali s obzirom na to da u Evropskoj komisiji ima zaštitnike, sada ponovo vređa žrtve i izdiže se iznad zakona”, naveo je Komšić, prenela je sarajevska N1 tv.

Što se Dodikove izjave „da neko neće biti u BiH, ako ona nije dejtonska“, tiče, odnosno da neko neće biti u BiH ako se krenu provoditi ključne reforme, Komšić kaže da može reći da „Dodik i ne mora biti u BiH, kao što ne mora biti ni u Predsedništvu iz kojeg beži jer je poražen u svim ključnim političkim bitkama, a na aparatima ga još jedino održava proruski režim koji je Varheljija instalirao u Evropsku komisiju”.

Predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović nije prihvatio poziv evropskog komesara za susedstvo i proširenje Olivera Varheljija na sastanak u formatu koji bi uključivao predsednike SNSD-a i HDZ-a BiH, Milorada Dodika i Dragana Čovića.

Sastanci sa Varheljijem organizuju se u svrhu dobijanja „zelenog svetla“ Evropske komisije za dodeljivanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini za članstvo u Evropskoj uniji.

(Tanjug)

