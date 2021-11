Komšić: O čemu da se dogovaramo, Dodik problem

SARAJEVO – Predsedavajući Predsedništva BiH Željko Komšić danas je pre nego što je prekinuo intervju za TV Tanjug, jer je novinar odbio da ‘prizna’ da se u Srebrenici desio genocid, rekao da se od političara u BiH ne može očekivati da se dogovaraju o rasturanju zemlje, a za srpskog člana Predsedništva Milorada Dodika rekao da predstavlja najveći problem.

Razgovor o izvornom Dejtonu, zakonima i Vojsci Republike Srpske, doveo je do priče o genocidu u Srebrenici i presudi Međunarodnog suda pravde, sa kojom se novinar nije složio, što je bio Komšićev razlog da prekine intervju koji je do tada tekao u polemičkom, ali korektnom tonu.

Na pitanje kako je došlo do toga da se 26 godina posle sukoba izgovara ta strašna reč rat i da li treba da dođe američki izlaslanik da kaže da ga neće biti, i zašto u BiH političari ne mogu sami da se dogovore, Komšić je odgovotio pitanjem – o čemu?

„O čemu da se dogovaramo, o tome kako ćemo raskomadati zemlju, rasturiti je. Nemojte to baš očekivati od nas“, kazao je Komšić.

Na pitanje ko želi da rasturi zemlju, kaže da površno praćenje izjave političara sve govori.

„Ne znam šta pratite vi, površno praćenje izjava lidera u BIH vam sve govori, to nisu moje reči“, rekao je Komšić.

Na konstataciju da se Milorad Dodik poziva na izvorni Dejton, da se zalaže za vraćanje nadležnosti RS, Komšić pita o kakvom vraćanju nadležnosti je reč kad izvorni Dejton podrazumeva Parlamentarnu skupštinu BIH koja donosi zakone.

„Zakone je donela Parlamentarna skupština i nije ih nametao niko. Zakon o odbrani usvojen je u skupštini. Šta sad to znači, sad ćemo doneti Zakon pa ćemo reći više mi se ne sviđa“, rekao je Komšić.

Dodao je da bi želeo da mu pokažu u kojoj zemlji može tako nešto.

„Ako Zakon treba da se menja to ne može da radi Dodik kome se možda ne sviđa Zakon, već samo Parlamentarna skupština BiH u čijem radu učestvuju i Dodik i njegova stranka“, precizirao je.

Komšić je pitao da li sve treba da se svede na to da će Dodik ponovo napraviti vojsku RS koja nastavlja tradiciju Vojske RS koja je, kako tvrdi, počinila genocid u Srebrenici i da li onda oni treba da kažu da je to u redu.

On je pre ovoga govorio o razgovoru sa Gabrijelom Eskobarom, sastancima koje je američki zvaničnik imao u Sarajevu i Banja Luci.

Komšić je naglasio da je u svemu najvažniji razgovor Eskobara i Milorada Dodika jer je, kako je ocenio, „Dodik problem i sve ono što radi, kako se ponaša i kakvi su mu planovi“.

Nije jedini, dodao je Komšić, ali je u ovom trentuku najveći i aktuelni.

Vraćajući se na rečenicu „Rata neće biti“ koju je izgovorio nakon susreta sa Eskobarom, Komšić kaže da su tako počeli razgovor i da američki zvaničnik očigledno ima razlog zašto tako govori.

„Naše iskustvo je takvo da smo zaključili da za rat nije potrebno dvoje, potrebna je jedna budala“, rekao je Komišić i naglasio da je Eskobar dao dosta optimističke izjave, a tiču se Dejtona i onoga što je danas BiH.

Rekao je da se ništa ne može desiti bez SAD, jer je njihov potpis na Dejtonskom sporazumu.

„Dakle, to su dosta optimističke izjave. Meni je izgledao veoma uveren u to što izgovara, nije bilo umotavanja u celofane, oblande, diplomatskih fraza da možete da izvučete zaljučke koje hoćete“, rekao je on.

Naglasio je da ne zna kako je protekao razgovor sa Dodikom jer se, „njihove izjave nakon sastanka ne podudaraju u bitnim detaljima“.

Prema njegovim rečima, ostaje da se vidi šta će biti dalje, jer u BiH već naredne nedelje stižu bitne delegacije.

„Ostaje da vidimo kakve vesti nose“, rekao je Komšić.

Na pitanje da prokomentariše to što je Eskobar najavio da se neće sastati sa Dodikom i priče o sankcijama, Komišić kaže da to što je do susreta ipak došlo treba pitati Eskobara.

Dodik je na crnoj listi SAD, što podrazumeva da nema susreta američkih zvaničnika sa ljudima sa te liste, rekao je Komišić, a na konstataciju da to pokazuje da očigledno postoje izuzeci, sagovornik TV Tanjuga kaže da Eskobar nije početnik tako da sigurno postoji odobrenje iz vrha Stejt departmenta.

Naglasio je da treba razbiti prerasude o pričama o sankcijama.

„Dodik je na crnoj listi i ne mogu mu uvesti dodatne sankcije, može se razgovrati samo o sankcijama EU ili onome što ostaje na repertoaru, a to su sankcije za RS“, rekao je Komšić.

„Tada bi teret morao biti raspoređen na obične ljude koji nemaju veze sa tim ludilom i Dodikovim potezima“, zaključio je Komšić.

(Tanjug)

