Komšić: Opstanak BiH je pitanje opstanka civilizacije

SARAJEVO – Pitanje opstanka Bosne i Hercegovine nije samo pitanje opstanka države, već je to pitanje opstanka civilizacije, izjavio je predsedavajući Predsedništva BiH Željko Komšić.

Komšić je to poručio u sinoćnjem govoru na svečanoj akademiji održanoj povodom 25. novembra, tzv. Dana državnosti BiH, koji Republika Srpska ne priznaje.

„Za nas koji u Bosnu i Hercegovinu verujemo to čak nije pitanje nego stvar dostojanstva koje nam niko ne može oduzeti. I zato budimo ponosni u ono u što verujemo! Budimo ponosni na Bosnu i Hercegovinu“, poručio je Komšić na svečanosti u organizaciji Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i opština Kantona Sarajevo u sarajevskoj Većnici.

U dugom govoru u kojem se uglavnom osvrće na istorijat tog datuma, Komšić je rekao da iako je BiH postojala stotinama godina pre u raznim oblicima, kao banovina, kraljevina, kao prostor pod ingerencijom velikih imperija, sa svojom posebnom ulogom u okviru tih imperija, prvi put je kao država, odnosno kao republika, konstituisna 25. novembra 1943.

„Taj period ne treba idealizovati sa ove vremenske distance, ali isto tako, ne treba ga ni omalovažavati, jer je upravo to period u kojem su izgrađene republičke institucije, koje su opet bile presudne u odbrani od agresije na Republiku BiH“, rekao je, između ostalog Komšić, prenelis u sarajevski mediji.

Republika Srpska ne priznaje 25. novembar kao praznik, a srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik je juče rekao tim povodom da je obeležavanje tog datuma u Federaciji BiH, nije praznik, već „bošnjački igrokaz koji nema veze sa realnošću i problem onih koji pokušavaju da vrše reviziju istorije“.

„Sama činjenica da to Bošnjaci sada koriste kao neki dokaz da im je to datum za neku državnost govori o tome da oni nisu ranije postojali, da nema dokaza o tome, da je to bila administratvna oblast u vreme Austrougarske, a ne država“, naveo je Dodik.

(Tanjug)

