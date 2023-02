Koprivica: Predsednički izbori bi mogli imati veliki broj kandidata

PODGORICA – Direktor Centra za demokratsku tranziciju (CDT) Dragan Koprivica ocenio je predstojeće predsedničke izbore u Crnoj Gori specifičnim jer, kako kaže, imamo direktno sučeljavanje između pobednika izbora 2020. godine.

„Sadašnja lista ima tri kandidata. Lider DF-a Andrija Mandić, jedan od lidera Pokreta Evropa sad Milojko Spajić, predsednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović… Svoju kandidaturu su najavili i Aleksa Bečić, Dejan Vukšić. Sa te strane političkog spektra imamo novi momenat“, kaže Koprivica.

S druge strane, dodaje, postoji situacija da najjača politička partija, Demokratska partija socijalista, nema svog kandidata još uvek.

„Mi smo skoro još mesec dana do izbora i to nam govori da će to biti neka poznata ličnost, nego ko je izgrađen u javnosti“, smatra Koprivica.

Svog kandidata je najavila i Socijaldemokratska partija. To će biti Draginja Vuksanović Stanković.

„Mogu se desiti izbori sa velikim brojem kandidata. Ovo može biti taktika za parlamentarne izbore. Žele podići svoje biračko telo i dobiti nove birače. Biće zanimljivo viđeti kako će uspostaviti odnose između sebe. I u biračkom telu će doći do preklapanja. To će biti indikator kako će izgledati i kampanja za parlamentarne izbore“, smatra Koprivica.

Komentarišući činjenicu da partije u vladi nemaju svog kandidata (URA, SNP, BS) on navodi da je to potvrda da vlada nema politički legitimitet.

„Njima u ovom trenutku ne odgovara da se to i potvrdi, ali imamo istraživanja javnog mnjenja koja to govore. Oni će čekati da vide kog kandidata mogu da podrže i naprave neku vrstu dila za parlamentarne izbore. Njihova intencija je da u tehničkom mandatu vladaju što duže“, naveo je.

Koprivica kaže i da je ponašanje Spajića, koji na pitanje da li ima dvojno državljanstvo odgovara da mu je u Srbiji lepo, što je, dodaje, vrlo neozbiljno.

„To ga niko nije pitao i nije politički manir nekog ko sutra može biti predsednik. Ako žele da se bave politikom moraju da daju jasne odgovore javnosti“, kaže Koprivica.

Poručio je da je država morala, ali nije htela da postavi sistem u kome će biti moguće iskontrolisati državljanstvo i prebivalište pre izborne kampanje.

Ističe i da postoji zloupotreba institucija i dezinformisanje javnosti.

„Državna izborna komisija (DIK) je uputio dopis Republičkoj izbornoj komisiji Srbije da bi utvrdili da li Spajić i Mandić imaju dvojno državljansrvo. To su uradili, kako smo mi ocenili, tako što su izašli iz svojih zakonskih okvira. I to pre nego što su predali kandidature“, navodi Koprivica.

Dodaje da je predsednik DIK-a glasao protiv, kao i član iz NVO, član iz DF-a dao ostavku, a iz Demokrata napustio sednicu.

„To nam govori da je doneta loša odluka. DIK priziva instituciju druge države, ovim uvodi uticaj trećih strana u naš izborni proces. Umesto da štiti izborni proces priziva uticaj o kome se piše u svim izveštajima…“, naveo je Koprivica za podgoričke TV Vijesti.

(Tanjug)

