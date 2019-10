Kosačov: SAD verovatno neće koristiti silu protiv Turske

MOSKVA – Izjava američkog državnog sekretara Majka Pompea o spremnosti Vašingtona da preduzme vojnu akciju protiv Turske posledica je spora s turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, ali SAD verovatno neće koristiti vojnu silu, izjavio je predsedavajući Komiteta za međunarodne odnose Saveta Ruske Federacije Konstantin Kosačev.

Kosačev je reagovao na Pompeov intervju za CNBC u kojem je rekao da je predsednik SAD Donald Tramp spreman da upotrebi vojnu silu protiv Turske, ako “bude potrebno”,

„Nije jasno iz Pompeovih reči šta može dovesti do toga da SAD pokrenu vojnu akciju protiv Turske. Činjenica da on nije jasno povukao liniju znači da to može biti nešto vanredno, poput iznenadnog turskog napada na američke trupe u regionu. Ali to će se teško dogoditi, tako da će situacija ostati kakva jeste – Erdogan će nastaviti da demonstrira svoju nezavisnu politiku prema Siriji i Kurdima, dok će se Vashington posle pretnji Ankari vratiti sankcijama i diplomatiji. To je ono što je državni sekretar je rekao“, ocenio je Kosačev za TAS S.

Prema njegovim rečima, SAD nastoje da pokažu odlučnost i dokažu da zapravo nisu napustili Kurde, za šta ih opužuju svi Trampovi kritičari.

„Izjava američkog državnog sekretara Pompeosa ne govori o nameri, već je nastavak rasprave s predsednikom Turske, koja je iz taktičkih razloga prebačena na niži nivo. U protivnom, ispostavilo bi se da Tramp preti ratom Erdoganu, odmah pošto ga je nazvao prijateljem“, rekao je ruski zvaničnik.

Pompeo je u intervjuu odbio da precizira šta je „crvena linija“ koja bi podstakla američki vojni odgovor, rekavši da ne želi da ide ispred predsednikove odluke o tome da li će koristiti američku vojnu silu.

„Ekonomsku silu smo koristili i sigurno ćemo je koristiti. Koristićemo i svoje diplomatske snage“, rekao je Pompeo za CNBC.

(Tanjug)