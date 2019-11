Kosor: Vučić nema šta da traži u Hrvatskoj

ZAGREB – Aleksandar Vučić nema šta da radi u Hrvatskoj, poručila je bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor, povodom informacije da je predsednik Srbije pozvan da prisustvuje Kongresu Evropske narodne stranke (EPP) u Zagrebu, 20. i 21. novembra, u svojstvu predsednika Srpske napredne stranke.

„Svejedno je gde će Vučić govoriti ili sedeti u Zagrebu na skupu EEP-a. On, koji ne priznaje presude suda u Hagu, on koji je u Glini ’95. govorio o komadanju Hrvatske, on koji hrvatsku upoređuje sa Hitlerovom Nemačkom, nema šta raditi u Hrvatskoj“, naspisala je Tviteru Kosor, ovim povodom glas onog dela Hrvatske koji na odnose sa Srbijom i dalje gleda iz vizure devedesetih.

Kosor je navela da će Kongres biti prilika da „Vučić dovede i prijatelja (generala Veselina) Šljivančanina, osuđenog za zločin u Vukovaru“ i da se „opet naruga nestalima koje je obećao tražiti“.

„Evo prilike da se podseti i govora u Glini o Hrvatskoj koja to neće biti. Shame (sramota)“, napisala je Kosor.

Ona je upitala i zašto je HDZ u EPP ćutao kada je SNS postala pridruženi član grupe.

Reagujući na izjavu premijera Andreja Plenkovića da je Vučić dobio poziv predsednika EPP Dzozefa Daula, Kosor je naglasila da je to nevažno, te da je Daulu neko morao reći da je noć 20. na 21. novembar bila „najstrašnija noć, u kojoj su odvedeni iz vukovarske bolnice pobijeni na Ovčar“, a da je zapovednik tada bio Šljivančanin.

Kosor je, odgovarajući drugim korisnicima tvitera koji su reagovali na istu vest, napisala i da „valjda svakom normalnom građaninu Hrvatske nije normalno da se Vučić šepuri po Hrvatskoj“.

Predsednik Srbije je sinoć rekao da još nije odlučio da li će doći u Zagreb, a da „histerija“ koja se digla u delu hrvatske javnosti zbog njegovog mogućeg dolaska, posebno, kako kaže, kod onog njenog dela koji nikad nije bio naklonjen regionalnoj saradnji i dobrim odnosima Srbije i Hrvatske, može ponekad i da prija ,“jer to znači da dobro radi za Srbiju i svoj narod“.

(Tanjug)