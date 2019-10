Kostelancik: Beograd i Priština da ne propuste priliku

PRAG – Direktor službe Stejt departmenta za Južnu i Centralnu Evropu Dejvid Kostelančik ocenio je danas da Beograd i Priština ne bi trebalo da prokockaju priliku koja se ukazala imenovanjem prvo Metjua Palmera za specijalnog predstavnika američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan, a potom i Ričarda Grenela za specijalnog izaslanika američke administracije za dijalog.

On ne isključuje mogućnost da će Vašington naredne godine organizovati konferenciju sa ciljem dolaska do rešenja kosovskog pitanja.

„Takvu mogućnost pominjao je i predsednik Donald Tramp lično u pismu koje je poslao ranije ove godine liderima u Beogradu i Prištini. To jeste jedna mogućnost, ali za sada važna stvar je da počne dijalog i da dve zemlje ostvare napredak po pitanjima koja stoje između njih“, navodi Kostelančik.

Podvlači da će dvojica američkih zvaničnika zajedno raditi na rešavanju pitanja oživljavanja blokiranog dijaloga, od čega, kako kaže, zavisi proces evrointegracija i tzv Kosova i Srbije.

„Blisko ćemo sarađivati sa EU, koja kao posrednik predvodi dijalog između Srbije i Kosova. Samo prisustvo razgovorima i diskusiji zavisiće od situacije, ali mogu vas uveriti da su i ambasador Grenel i gospodin Palmer posvećeni tome i da izdvajaju sve svoje vreme i energiju u rešavanju ovog pitanja“, kaže Kostelančik za Radio Slobodna Evropa.

On navodi da ga nije iznenadila odluka predsednika SAD-a Donalda Trampa da imenuje Grenela za posrednika i to samo mesec dana nakon što je Stejt Depratment imenovao Palmera za specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan i ističe da to pokazuje dugotrajnu pažnju i dugotrajnu podršku SAD-a dijalogu, kako bi to dalo rezultat i za Beograd i za Prištinu.

„Obe zemlje su prijateljske i partneri SAD-a i činjenica da imamo izaslanika predsednika i predstavnika Stejt Departmenta i državnog sekretara koji ovom pitanju posvećuju svoje vreme i pažnju jeste, mislimo, dobra stvar za ceo ovaj proces kako bi on na kraju dao rezultat“, kaže Kostelančik.

On nije želeo da otkrije detalje razgovora koje je Grenel nedavno vodio u Prištini i Beogradu, rekavši da su oni bili organizovani u diplomatskom poverenju.

„Mogu vas uveriti u to da je poruka ambasadora Grenela bila ta da SAD i on kao izaslanik predsednika Trampa pokušavaju da pomognu i olakšaju dijalog, da obe zemlje imaju našu pažnju, pomoć i podršku, ali mislim da ćemo detalje razgovora saznati kada oni vremenom budu dali rezultate“, navodi Kostelančik.

On je izrazio nadu da će uskoro biti ukinute takse na robu iz Srbije i da će ponovo otpočeti dijalog sa Beogradom.

„Svi mi čekamo da vlasti u Prištini formiraju novu Vladu i da pojasne svoju poziciju u vezi sa angažmanom u dijalogu sa Beogradom. Mi želimo rešenje koje je smišljeno lokalno, rešenje koje je dugoročno, koje može da se ‘proda’ obema stranama. Rešenje iza kojeg mogu da stanu i SAD i međunarodna zajednica. Mi smo njihovi partneri u ovom procesu, ali oni su ti koji moraju da ga vode“, naglašava Kostelančik.

Komentarišući stav lidera „Samoopredeljenja“ Aljbina Kurtija, koji se u potpunosti protivi razgovoru o korekciji granice, on ponavlja da je najvažnija stvar da se ponovo uspostavi dijalog i da Kurti, ako postane novi premijer, sa drugima koji će biti deo njegove koalicije uspostavi jedinstvenu poziciju i stav oko onoga što se dešava.

„Takođe, mislimo da bi bilo izuzetno važno da takse za robu iz Srbije budu ukinute kao prvi korak koji bi doveo do otpočinjanja pregovora, ali onog trenutka kada takse budu ukinute, na dvema stranama je da prođu kroz sve stavke koje su na agendi i da sami među sobom uspeju da postignu dogovor“, zaključuje Kostelancik.

