Krivokapić: Rekonstrukcija vlade jedna od opcija

PODGORICA – Premijer Zdravko Krivokapić izjavio je danas da je rekonstrukcija vlade jedna od opcija ukoliko njegova inicijativa za smenu ministra pravde Vladimira Leposavića ne dobije većinu u Skupštini.

“Ako imate samo jednu opciju onda i ne treba da igrate na tu opciju”, rekao je Krivokapić novinarima nakon tribine na tmu „Kuda ide Crna Gora…“.

Rekao je i da do problema ne bi moglo doći da Crna Gora ima Zakon o vladi.

O najavljenom bojkotu parlamenta od poslanika DPS-a, Krivokapić kaže da je reč o novom pokušaju destabilizacije.

“Ja sam uradio sve što je do mene. Povukao sam odgovoran i vrlo jasno preciziran odnos prema ministru Leposaviću. Političke igre i pokušaji destabilizacije traju od 30. avgusta. Tako da je to još jedan pokušaj, koji očigledno dolazi sa adrese DPS koji ne želi da učestvuje u razrešenju a pokreće pitanje Srebrenice i žrtava koje bole svakog čoveka. To je licemerje, odraz političke kulture Crne Gore”, naveo je Krivokapić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.