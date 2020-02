Krvoproliće u Nemačkoj: Osam žrtava pucnjave kod Frankfurta, više ranjenih (video)

Osmoro ljudi ubijeno je večeras u pucnjavi u nemačkom gradu Hanau, a petoro je ranjeno, potvrdila je nemačka policija, a javljaju nemački mediji.

Ranjeni su preveženi u bolnicu i životno su ugroženi. Policija trenutno traga za većim brojem “još nepoznatih počinilaca”. Hanau je udaljen oko 25 kilometara istočno od Frankfurta.

Regionalni radio javio je da je do zločina došlo u nargila baru u centru grada.

Mediji javljaju da je do tragedija došlo kada je jedna osoba otvorila vatru u jednom šiša baru, a onda je dolo do napada i na drugi koji se nalazi u distriktu Kaselštat.

Prema informacijama “Dojče velea”, u prvom baru ubijeno je troje ljudi, a u drugom petoro.

Za sada nije zvanično poznat motiv pucnjave. Zvaničnici kažu da su osumnjičeni pobegli sa mesta zločina i da se za njima traga, prenose mediji.

Napadač osumnjičen za ubojstvo osam osoba u nemačkom gradu Hanauu pronađen je mrtav u svom domu, objavila je policija u četvrtak.

Još jedno telo pronađeno je u kući napadača u Hanauu, gradu istočno od Frankfurta gde su se odvijale pucnjave.