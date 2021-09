Kupanje sa meduzama sve ne nanose bol

LAGOMANDRA – Na plažama Srdozemnog mora u Grčkoj, puno je meduza, od onih koje pri dodiru žare i ostvaljaju crvenilo, bol i otok, do onih velikih „kao dečija glava“ koj su uglavnom bezoopasne i plivaju do same obale.

Turisti su, takođe podeljeni, jedni se od njih sklanjaju i beže, izbegavaju kupanje i plivanje daleko od obale, drugi manje obaraćaju pažnju, kupaju se sa njima ili ih drže u rukama.

Radnik hotela „Lagomandra“, u istoimenom mestu rekao je agenciji Tanjug, da je avgust „mesec meduza zbog tople vode“, da su manje meduze opasnije od velikih.

Reč je o velikoj plaži Hotela, u Jonskom moru sa četiru zvezdice, punoj turista, a meduze dolaze do same obale, neke talasi izbace na pesak plaže a one čekju sledeći talas da ih vrati, dovoljno vremena da se dobro vide, opipaju a veliki primerci i stave na dlan.

Mesto, gde vas ožari meduza, peče, boli i otiče, „traba oprati, isključivo morskom vodom i istrlajti morskim peskom i dodati gel (mast), protiv bolova“, rekli su Tanjugu domaći stanovnici.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.