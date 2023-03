Lajčak: Formiranje ZSO ne ugrožava funkcionalost države

BRISEL – Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak rekao je da je Zajednica srpskih opština međunarodna obaveza Prištine koja postoji 10 godina, a ne nešto što je nedavno „otkriveno“ i da takva zajednica neće uticati na funkcionalost takozvanog Kosova, preneo je „Reporteri“.

„Pođimo od činjenica. Osnivanje ZSO deo je Briselskog sporazuma koji su Kosovo i Srbija postigle i potpisale 2013. godine. Sporazum je ratifikovan u skupštini, što znači da je to međunarodna obaveza Kosova. Dakle, to nije nešto što je otkriveno juče ili prošle godine, to je nešto što postoji skoro 10 godina. Zato to treba sprovesti“, izjavio je Lajčak za Atlantski savet.

On je rekao da bi voleo da se o ZSO više razgovara u okviru dijaloga, a manje kroz individualne izjave.

„Mi smo u našim dokumentima ponovili da svi unapred potpisani sporazumi moraju da se sprovedu. ZSO je dobio veliku pažnju i o njemu se mnogo raspravlja u javnosti. Voleo bih da bude manje javne rasprave, a više diskusije u okviru dijaloga, gde treba da se definišu parametri“, dodao je Lajčak.

Lajčak je naglasio da će parametre kako će se razvijati ZSO odrediti Priština i Beograd.

„Na Kosovu i Srbiji je da se dogovore šta će biti, a šta neće. Ne treba da se plašimo nečega što još nije na dnevnom redu. U procesu dijaloga Kosovo i Srbija su ravnopravne strane. Nijedna strana ne može protiv njene volje nametati svoju volju drugoj strani“, rekao je Lajčak.

Prema njegovim rečima, postoje evropski modeli slični ZSO, koji su „ojačali funkcionalnost države, a ne oslabili“.

„Sa našim partnerima razgovaramo o postojećim modelima koji jačaju funkcionalnost država, a ne slabe ih, tako da smatramo da nema prostora za strah. Niko nema interes da slabi funkcionalnost Kosova. Na to ne treba da gledamo kao na pretnju, kaznu ili kompromis, već kao obavezu. Takođe treba gledati i kao na izgradnju poverenja kosovskih Srba i vlade u Prištini“, dodao je izaslanik.

Lajčak je dodao i da bi odlukom tzv. kosovskog Ustavnog suda, Zajednica srpskih opština trebalo da bude osnovana.

(Tanjug)

