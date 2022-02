Lajtl: Srbija je mogla da doprinese smirivanju situacije

BEČ – Predsednik Evropskog pokreta Austrije i bivši šef Privredne komore Evrope Kristof Lajtl trenutnu situaciju oko Ukrajine ocenjuje veoma teškom, jer je sada diplomatija, kako kaže, očigledno okončana i smatra da je Srbija mogla zbog svojih dobrih kontakata sa EU i Rusijom pomoći u pronalaženju rešenja.

Ističe da je reč o konfliktu u Evropi između NATO i Rusije i da postoje vojno neutralne zemlje, među kojima je i Srbija, koje su premalo učinile da se dođe do kreativnih rešenja.

„Žao mi je što evropske zemlje nisu pokazale više inicijative za pronalaženje kreativnog rešenja za konflikta. Srbija je mogla da ima važnu ulogu zbog svojih dobrih kontakata sa EU i Rusijom “ kaže on.

Lajtl kaže da možda još nije prekasno za inicijative kao bi se sprečila dalja eskalacija.

Kada je reč o odgovornosti za eskalaciju krize smatra da sada ne treba postavljati pitanje krivice, jer su obe strane pođenako krive.

„Obe strane su krive i diplomatija je zakazala. Ali ne treba gledati u prošlost, već u pravcu pronalaženja rešenja“, objasnio je bivši dugogodišnji predsednik Privredne komore Austrije.

Lajtl ističe da nikada nije prekasno za pronalaženje rešenja i ukazao da i Kinezi zalažu da se rešenje pronađe diplomatskim putem, te smatra da EU ne sme da konstatuje da je kraj diplomatskim sredstvima.

Što se sankcija tiče on ističe da smatra da one nisu nikada korisne.

“Smatram da se privreda ne sme koristiti kao oruže. Privreda povezuje i koristi građanima“, podvukao je Lajtl.

lajt, takođe, smatra da Rusija neće “zavrnuti” slavinu gasa EU, jer se Moskva u prošlosti uvek dokazala kao pouzdan isporučilac gasa. Ukazuje i da Rusija Evropi ništa ne poklanja, već za isporučeni gas dobija pare. On je, navodeći da ne zna koje će sankcije biti primenjene, te mere pogoditi sve, i da će Evropljani platiti cenu.

Lajtl, na pitanje da li bi ukrajinska kriza mogla imati posledice po Zapadni Balkan, kaže da ne veruje na negativne efekte.

„Ne verujem da će biti negativnih posledica, već samo pozitivnih, jer EU sada mora snažnije da se posveti zemljama Zapadnog Balkana i njihovom napredovanju na putu ka članstvu“, uveren je on.

(Tanjug)

