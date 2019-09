Le Drijan: Nećemo promeniti odluku, ništa od azila

PARIZ – Šef francuske diplomatije Žan-Iv le Drijan rekao je danas da nema razloga da Francuska promeni odluku iz 2013. kada je odbila da odobri azil bivšem službeniku američke Agencije za nacionalnu bezbednost Edvardu Snoudenu.

Snouden je pre dva dana, kada su njegovi memoari objavljeni u 20 zemalja sveta uključujući Francusku, rekao da je 2013. godine tražio azil u Francuskoj kada je na vlasti bio Fransoa Oland, ali da se nada da će mu sada predsednik Emanuel Makron to odobriti.

On je to rekao nakon što je jedna ministarka u aktuelnoj francuskoj vladi rekla da bi mu odobrila azil, da je to do nje.

Desetak zemalja već je odbacilo njegov zahtev za azil.

Snouden živi u egzilu u Rusiji.

(Tanjug)