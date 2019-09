London: Odlučujuća sedmica, Bregzit sa ili bez sporazuma

LONDON – Poslanici Donjeg doma britanskog parlamenta ove sedmice vraćaju se sa letnje pauze na posao, a u Vestminsteru će ih dočekati – „ratište“.

Ta oštra reč koja se retko kad legitimno koristi u mirnodopskom razdoblju možda i najbolje opisuje sedmicu koja je pred Velikom Britanijom, ocenjuju mediji.

Do datuma predviđenog za Bregzit kog je aktualni premijer Boris Džonson eksplicitno naveo kao zadnji rok za izlazak iz EU ostalo je još samo 58 dana.

Narod koji se do prošle sedmice delio na tvrdolinijaše Borisa Džonsona, umerene Bregzitovce, protivnike izlaska iz EU, zagovornike prevremenih izbora ili aktiviste koji su se borili za novi referendum, sada se oštro i gotovo preko noći podelio na dva tabora: one koji po svaku cenu žele da spreče izlazak bez sporazuma i one koji su spremni da iz EU izađu ‘milom ili silom’, prenosi Euractiv.Jutarnji.hr.

Oba tabora su spremna da iskoriste sva raspoloživa proceduralna sredstva za ostvarenje svog cilja, a s obzirom na to da Velika Britanija nema kodifikovan ustav, trenutno se najviše koplje lomi oko interpretacija ustavnih ovlašcenja i parlamentarnih procedura.

Protivnici Borisa Džonsona danas svoje interne nesuglasice privremeno stavljaju na stranu i ‘naoštreni’ dolaze u Donji dom kako bi sprečili premijera u njegovom ideji, svesni činjenice da za to imaju samo nekoliko dana i da moraju delovati brzo.

Džeremi Korbin, lider Laburista, i njegovi trenutni saveznici, pošto-poto moraju da preuzmu kontrolu nad dnevnim redom u sredu, kako bi na njega stavili zakonski predlog kojim bi se vlada prisilila da odloži Bregzit na dodatna tri meseca.

Prvo i najočiglednije pitanje je – hoće li im to poći za rukom, tj. ima li opozicija dovoljnu podršku poslanika u Donjem domu parlamenta?

Da uspeju, opoziciji bi trebalo da se pridruže umereni torijevci, koji bi time, de fakto, glasali protiv svoje vlade, što bi kasnije skupo platili.

Ipak, čak i da kojim čudom opozicija uspe da osigura potrebnu podršku, postavlja se sledeće pitanje, na koje različiti interpretatori procedura i ovlašcenja imaju različit odgovor: treba li vlada uopšte da uzme u obzir zakonski predlog Donjeg doma, ili se na njega može u potpunosti oglušiti.

Ako je suditi po izjavi Džonsonovog ministra Majkla Gova, istog onog čija je kandidatura za premijersku fotelju neslavno propala zbog skandala oko kokaina, britanski premijer se može oglušiti na predloge parlamenta.

Prema većini ‘ustavnih’ stručnjaka Velike Britanije, onih koji se razumeju u džentlmenske sporazume i presedane po kojima je do sada funkcionisala njihova viševekovna demokratija, ne postoji odredba koja bi ga u tome sprečila, ali samo zato što su gotovo svi premijeri do sada poštovali parlament kao instituciju koja predstavlja narod.

Britanski premijeri do sada su se samo tri puta u ovoj meri oglušili na odluku Donjeg doma i delovali suprotno: 1931. godine u jeku posledica Velike depresije, 1945. godine uoči završetka Drugog svetskog rata, a najekstremniji takav primer dogodio se 1642. godine kada je u Velikoj Britaniji eskalirao građanski rat.

S obzirom na to do koje je mere britansko društvo trenutno podeljeno i koliko je u ovim trenucima nemoguće definisati ko i u kojoj meri predstavlja volju naroda, kao ni šta je volja naroda uopšte, moglo bi se reći da narednih meseci Veliku Britaniju čeka svojevrsni građanski rat, ali onaj u kom će se umesto oružja koristiti proceduralni trikovi i prljave političke metode.

U jednom taboru, onom koji se protivi izlasku bez sporazuma, postoje razni interni sukobi koji opoziciju sprečavaju u tome da se efikasno suprotstavi vladajućima.

Njihovo zajedništvo, čak i ono protiv prorogacije parlamenta, traje manje od sedam dana i na veoma je krhkim nogama.

S druge strane, čeka ih Boris Džonson i njegova slepo odana vlada koja je već dokazala da je i više nego spremna da posegne za „asom u rukavu“ koji je u najmanju ruku moralno upitan.

Takođe, a to se ne može dovoljno naglasiti, na čelu Džonsonovog tabora nalazi se Dominik Kamings, nekrunisani kralj političkog šaha, čija se strategija nikada ne sme potceniti.

Bitka će danas službeno početi, a njen će se pobednik znati tek u novembru.

(Tanjug)