Luksemburg: Evropa ne bi preživela kraj vladavine prava

LUKSEMBURG – Kraj vladavine prava bi značio kraj Evrope, upozorio je danas luksemburški ministar spoljnih poslova Žan Aselborn, samo nekoliko dana uoči razgovora lidera EU o produbljivanju spora oko vladavine prava u Poljskoj.

„Evropa neće preživeti kraj vladavine prava. Evropa će umreti od takvog razvoja scenarija. Evropa je izgrađena na demokratiji, slobodi, poštovanju i vladavini prava“, rekao je Aselborn novinarima uoči sastanka sa evropskim ministrima zaduženim za evropska pitanja u Luksemburgu, a prenosi agencija Rojters.

„Moramo to shvatiti, i to ne samo članice koje poštuju vladavinu prava, već i na mestima na kojima vlada mišljenje da vladavina prava nije toliko važna. Ako osporavate vladavinu prava, to činite s razlogom, a ovaj razlog je zadržavanja moći“, poručio je Aselborn.

(Tanjug)

