Lula da Silva izašao iz zatvora da bi prisustvovao sahrani unuka

Bivši brazilski predsednik Luis Inasio Lula da Silva, osudjen zbog korupcije i pranja novca, danas je privremeno napustio zatvor kako bi prisustvovao sahrani sedmogodišnjeg unuka.

Pošto je u 7.00 po lokalnom vremenu pušten iz zatvora u gradu Kuritiba, Da Silva je avionom prebačen do Sao Paola, odakle je helikopterom odleteo do mesta Sao Bernardo do Kampo, gde je sahrana.

Lula je danas izašao iz zatvora prvi put od aprila 2018. godine, kada je počeo da služi 12-godišnju kaznu.

Njegov unuk Artur Lula da Silva umro je u petak od meningitisa.

Lulin brat je umro u januaru, ali sud mu tada nije dozvolio da izadje iz zatvora kako bi prisustvovao sahrani.

