Majka D. Dragičevića: Ne znam zašto su me priveli

BANJA LUKA – Majka nesrećno stradalog Davida Dragičevića Suzana Radanović obratila se večeras učesnicima protesta u Banjaluci, rekavši da su je priveli, a da ni ona ne zna zbog čega.

„Sutra svako može dočekati to što smo mi dočekali“, rekla je ona i dodala da niko ne može da zabrani mirna okupljanja, prenose Nezavisne.

Kako je navela, to više nije njena borba jer je ona izgubila ono što je najviše volela, već je to borba građana da se „sutra ne desi to što se njoj desilo“.

Okupljeni građani su u toku popodneva napravili krug oko Muzeja savremene umetnosti i vratili se na Trg Krajine.

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka jutros su priveli Davora Dragičevića zbog ugrožavanja bezbednosti, a nešto kasnije privedena je i njegova supruga Suzana Radanović, kao i opozicioni političari.

Građani su se zbog ovih privođenja okupili na Trgu Krajina i najavili da će tu ostati do daljeg.

(Tanjug)