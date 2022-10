Marija Zaharova: Zapad da odvrati Kijev od opasnih poduhvata

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova pozvala je danas Zapad da iskoristi svoj uticaj kako bi odvratila Ukrajinu od planova da upotrebi tzv. prljavu bombu.

„Pozivamo Zapad da utiče na svoje ukrajinske štićenike da napuste ovaj veoma opasan i rizičan poduhvat. I ne samo ovaj, već i sve one poduhvate, aktivnosti i akcije koje mozemo nazvati nuklearnom ucenom, jer sve to dovodi do nepovratnih posledica i moguće masovne smrti nevini civila“, rekla je Zaharova na konferenciji za novinare, prenosi TASS.

(Tanjug)

