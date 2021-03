Mas: Priština da se pozabavi nerešenim pitanjima

BERLIN – Ministar inostranih poslova Nemačke Hajko Mas ponovio je danas da je stav Berlina jasan i da je protiv bilo kakvog razgovora o promeni granica i dodao da ne može da kaže kakva će biti reakcija iz Brisela povodom izjava Aljbina Kurtija, ali kaže da će nova vlast u Prištini morati da se pozabavi nerešenim pitanjima.

Mas je, nakon razgovora sa ministrom spoljnih poslova Srbije Nikolom Selakovićem, upitan da li će biti reakcije na izjave pobednika na kosovskim izborima Aljbina Kurtija da mu dijalog sa Beogradom nije prioritet, kao i na stalne pretnje „Velikom Albanijom“, rekao da je Berlin bio jasan i u prošlosti da je protiv svake promene granica.

„Koja reakcija će doći iz Brisela ne mogu oceniti. Mogu reći što smo uvek govorili u prošlosti, a to da bilo kakva diskusija o promeni granica, nije korisna. To je linija koju sledimo i podržavamo. Polazimo od toga da će nova vlada u Prištini da se intenzivno pozabavi pitanjima koja moraju biti rešena kako bi se evropska perspektiva Kosova odmrzla. U trenutku kada bude formirana vlada to ćemo direktno i reći“, rekao je Mas na konferenciji za novinare posle razgovora sa ministrom spoljnih poslova Srbije Nikolom Selakovićem.

Na pitanje zašto Srbija u toku predsedavanja Nemačke EU nije otvorila nijedno poglavlje Mas je rekao da se Nemačka bavila time da se sprovedu dogovori postignuti u pregovorima sa Albanijom i Severnom Makedonjom.

„Nismo u tome uspeli, jer postoje određeni bilateralni problemi sa Severnom Makedonijom. Moramo iskreno i otvoreno reći da sa bivšom američkom vladom nije postojala dobra saradnja sa EU što se tiče normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Razgovarali smo sa novom vladom u SAD i tamo postoji potreba za tešnjom saradnjom da zajedno radimo na tom pitanju. To što ćemo imati novu vladu u SAD otvara novu šansu koju treba da iskoristimo“, ocenio je on.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.