Masakr u Virdžiniji: Pucnjava kraj zgrade suda, najmanje 11 žrtava, više povređenih (video)

U pucnjavi u blizini sudnice u američkom Virdžinija Biču najmanje 11 ljudi je poginulo i šestoro je ranjeno. Među ranjenima je i jedan policajac. Lokalni mediji javljaju da je taj deo grada blokiran kao i da je mnogo policije na terenu, prenose mediji.

The @GovernorVA has just pulled into the @CityofVaBeach Municipal Center following 11 victims being killed in building 2 @WAVY_News pic.twitter.com/RmXDCSQiQO

Napadač je ubijen, javlja CNN. Prema prvim informacijama, napadač je bio radnik lokalne službe, objavila je policija na vanrednoj konferenciji za novinare nakon pucnjave. Njegov identitet, kao ni identitete žrtava nisu još otkrili.

– Upravo je u toku pucnjava. Stiže mnogo policajaca iz svih delova grada. Upravo je jedan policajac ranjen – napisala je jedna svedokinja na Twitteru.

– Napadač puca po ljudima s trećeg sprata zgrade kraj sudnice. Mnogo je žrtava u okolini. Vidim kako se ljudi skrivaju po stepenicama, policija pokušava raščistiti područje. Jedan muškarac je upucan u lice. Evo uhvatili su napadača, policija ga ima – opisivala je žena jezive scene.

This is what we’re seeing. Police say this is an active shooter situation at the Virginia Beach Municipal Center. Courthouse is still on lockdown. Here’s what we know so far https://t.co/ucq7ago8Az pic.twitter.com/xwyGXgU75D

— Kofo Lasaki WTKR (@KofoLasaki) May 31, 2019