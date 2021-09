Merkel kritikovala Šolca zbog izjave o vakcinisanim osobama

BERLIN – Nemačka kancelarka Angela Merkel javno je kritikovala komentare svog zamenika Olafa Šolca koji je uporedio ljude koji su vakcinisani protiv kovid-19 sa zamorcima.

Merkel se u svom današnjem govoru nije složila sa porukama Šolca i poručila da ni on, ni ona, „a ni bilo ko drugi nisu zamorčići u primeni potpuno testiranih i odobrenih vakcina u Nemačkoj“, prenosi AP.

Vicekancelar Šolc, kandidat Socijaldemokrata (SPD) koji prema anketama vode uoči izbora u Nemačkoj 26. septembra, nedavno je rekao da su potpuno vakcinisani ljudi zamorčići za one koji do sada to nisu, i dodao je da je on imunizovan i da bi drugi trebalo da ga slede.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.